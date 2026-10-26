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Sarà squalifica, poi rischio multa

La penna degli Altri
di Matteo Esposito
allegri
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Le parole pronunciate prima dell’espulsione, lo sfogo nei corridoi del Maradona e anche, pare, ulteriori esternazioni piuttosto forti nei pressi degli spogliatoi. Il fascicolo Allegri è da ieri sul tavolo della procura Figc, che ha già trasmesso al giudice sportivo tutte le informazioni relative ai fatti “di campo”, dunque di stretta competenza di Mastrandrea.
La squalifica scatterà in automatico, alla luce del cartellino rosso. Se il giudice decidesse di fermare il tecnico per una giornata, come tutti a Napoli s’aspettano, Max salterebbe solo la trasferta di Monza. Dovesse optare per la stangata di due giornate - scenario molto più remoto - Allegri non tornerebbe allo Stadium domenica per la sfida alla Juve. In ogni caso, la querelle non si esaurirà stamattina. [...]
A bordo campo e poi nella pancia dello stadio, sabato pomeriggio, c’era il capo della procura Figc in persona, Chiné. Una fattispecie non inusuale ma comunque significativa; vuol dire che il match era considerato “delicato”. La frase che ha mandato la Roma su tutte le furie - «La Champions gliel’hanno messa in tasca, ho pagato con il Milan, sempre loro» - è stata udita dall’ispettore e da vari testimoni e potrebbe condurre a un’ulteriore sanzione, questa di natura economica.
Trattandosi di dichiarazioni effettuate fuori dal terreno di gioco, la materia è esclusivamente federale. Per questo l’indagine è parallela. Chiné in ogni caso attenderà la sanzione odierna per capire se la squalifica verrà già accompagnata da una multa. In quel caso potrebbe aggiungerne un’altra. [...]
Potrebbe anche chiedere di ascoltare Allegri per comprendere meglio il significato di una frase equivoca. Domani Max interverrà in conferenza stampa e le parole che pronuncerà potrebbero anche ammorbidire la sua posizione.
Gasperini l’ha presa piuttosto male e il club giallorosso, sulla scia di questo malcontento, ha sussurrato la sua posizione di sdegno parlando di dichiarazioni “inaccettabili e gravi”.
(Corsport)

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