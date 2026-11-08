Gasp balla coi lupi

Venghino signori, venghino. Il parco divertimenti della Roma è aperto, (...) con 64.674 spettatori che hanno riempito anche ieri sera l'Olimpico, estasiati nel vedere un altro giro di giostra della banda Gasperini.

Sassuolo dell'ex Aquilani, che se ne va con 3 gol incassati e può ritenersi fortunato, visti i 28 tiri all'attivo dei padroni di casa. Altra partita, altri 3 gol e 3 punti, con la Roma che ora può godersi la giornata sul divano (...) con la speranza neanche troppo velata di veder confermato l'attuale 2° posto (...). Il malcapitato di turno è ildell'ex Aquilani, che. Altra partita, altri 3 gol e 3 punti, con la Roma che ora può godersi la giornata sul divano (...) con la speranza neanche troppo velata di veder confermato l'attuale 2° posto (...). Da domani la sosta, perfetta per ritrovare i tanti titolari fermi ai box.

Con il tris calato sul prato dell'Olimpico, la Roma è arrivata a 31 gol fatti dopo 11 giornate: (...) la sua Roma viaggia addirittura a ritmi più alti dell'Atalanta 2019/20 (...) in grado, dopo 11 turni di campionato, di segnare “solo” 30 volte.

Una Roma che regala spettacolo, anche quando bomber Malen spreca, riuscendo comunque a propiziare l'autogol di Walukiewicz (...) e l'assist per il tris di Mora, che ha festeggiato il suo terzo gol di fila in Serie A: “Merito del gran passaggio di Malen. Non sono sorpreso dal nostro cammino, so di essere in una squadra forte”. (...) È il caso anche di Hermoso, arrivato a 4 gol stagionali: “Questa squadra vuole vincere (...) Gasperini ci mette in condizione di segnare”.

Pochi minuti dopo (...) arriva la risposta al miele di Gasperini: “Hermoso ha fatto un gol da attaccante, con lucidità”.Se la gode, l'uomo di Grugliasco: “Non serviva dare risposte, perché per la Roma sono soltanto conferme.” (...) E a chi gli chiede se firmerebbe per il 2° posto replica: “No. (...) È un campionato bello e lo voglio giocare.”

(Corsera)