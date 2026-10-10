News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Everton, Friedkin: «Valutiamo la cessione del club»

La penna degli Altri
di FedericoL
Friedkin
Aggiungi come fonte preferita su Google
IL TEMPO (L. PES) - I Friedkin prep arano l'uscita dall'Everton. Dopo alcuni rumors dall'Inghilterra ieri è arrivata la nota ufficiale della proprietà: «Valutiamo la cessione del club». Il gruppo texano, proprietari prima di tutto dellal Roma e anche del Cannes dal 2023, a settembre 2024 avevano rilevato anche la squadra di Liverpool. Ora però, dopo aver ultimato lo stadio, cercano nuovi investitori che possano garantire futuro e stabilità all'Everton. «Il Gruppo Friedkin sta valutando nuove opzioni di investimento per l'Everton Football Club, tra cui la potenziale vendita di una quota di controllo. Con basi ormai solide, è giunto il momento di riflettere sul prossimo capitolo per l'Everton. Non faremo altro che suscitare l'interesse delle parti che crediamo fermamente saranno gli amministratori giusti per far progredire il Club e consolidare lo slancio che si è creato. Durante tutto questo processo, l'attenzione del TFG rimarrà invariata. Sosterremo il Club in tutti i modi necessari per raggiungere il successo in campo e continueremo gli sforzi per fare una differenza positiva nelle comunità servite dal Club». Insomma, un investimento da più o meno 600 milioni che ora potrebbe fruttarne anche di più dopo la sistemazione dei conti e la costruzione del nuovo stadio. Dall'Inghilterra aniva inoltre l'indiscrezione che il gruppo guidato da Dan Friedkin sta lavorando al lancio di una franchigia nell'hockey NHL con sede a Houston, per un'operazione da circa 3,5 miliardi di dollari. Confermato quindi, almeno per il momento, il primario interesse della famiglia texana per la Roma, che resta l'asset calcistico principale. Anche in vista della costruzione dello stadio di Pietralata.
EvertonFriedkin

APPENA ARRIVATO

dybala 3

Nel segno di Messi

Nati sotto il segno di Messi. La settimana che calcisticamente è stata segnata dall'addio all'Argentina da parte del fenomeno di Rosario si chiuderà domani, con la sfida tra due che Messi l'hanno tifa...

gasperini

Trecento motivi per Gasp

C'è chi, tanto tempo fa, andava «a 100 all'ora». (...)  Gasp già domenica a Como, potrebbe superarlo a destra e toccare addirittura quota trecento vittorie in serie A. Un traguardo importante che lo p...

mora 2

Lulli insidia Molina, Mora al posto di Soulè. In mezzo spazio al fedelissimo De Roon

Ancora ventiquattro ore per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Gasperini non ha ancora deciso l'undici anti Como e non c'è da sorprendersi perché l'avversario è ostico e per superare le trappo...

FRIEDKIN

Tutto sulla Roma

Roma resta il centro nevralgico degli interessi dei Friedkin.(...) Il gruppo texano ha deciso di mettere in vendita l’Everton, l’altra società di proprietà insieme al Cannes, acquistata nel 2024. La n...

NOTIZIE POPOLARI
christian chivu

Conferenza stampa Inter-Parma, Chivu interrompe un giornalista: "Tra le grandi squadre in cui ho giocato c'è anche la Roma"

6ac8d476c0637.jpeg (1)

Spagna, incidente mortale a Valencia: perde la vita un motociclista, illesa la figlia di Luis Enrique

Progetto senza titolo (9)

Archiviamo Everton e balle

mister-Juric

Monza, Juric: "Non ero pronto per la Roma, non avevo quel tipo di background"

villas boas

Villas-Boas (presidente FC Porto): "Con la cessione di Mora prima del 30 giugno il bilancio sarebbe stato positivo"

Mourinho

Real Madrid, Mourinho sulle condizioni di Mbappè: "Il suo ginocchio ha una storia clinica che non può essere ignorata, c'è un piano di recupero"

VAI AL CANALE
Foto
Allenamento 09/10/2026

Allenamento 09/10/2026

Cristante in Adidas Store 06.10.2026

Cristante in Adidas Store 06.10.2026

Loading