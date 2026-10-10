Everton, Friedkin: «Valutiamo la cessione del club»

Lulli insidia Molina, Mora al posto di Soulè. In mezzo spazio al fedelissimo De Roon

ott 10, 8:41

Ancora ventiquattro ore per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Gasperini non ha ancora deciso l'undici anti Como e non c'è da sorprendersi perché l'avversario è ostico e per superare le trappo...