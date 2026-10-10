Everton, Friedkin: «Valutiamo la cessione del club»

IL TEMPO (L. PES) - I Friedkin
prep arano l'uscita dall'Everton
. Dopo alcuni rumors dall'Inghilterra ieri è arrivata la nota ufficiale
della proprietà: «Valutiamo la cessione del club». Il gruppo texano, proprietari prima di tutto dellal Roma e anche del Cannes dal 2023, a settembre 2024 avevano rilevato anche la squadra di Liverpool. Ora però, dopo aver ultimato lo stadio, cercano nuovi investitori che possano garantire futuro e stabilità all'Everton. «Il Gruppo Friedkin sta valutando nuove opzioni di investimento per l'Everton Football Club, tra cui la potenziale vendita di una quota di controllo. Con basi ormai solide, è giunto il momento di riflettere sul prossimo capitolo per l'Everton. Non faremo altro che suscitare l'interesse delle parti che crediamo fermamente saranno gli amministratori giusti per far progredire il Club e consolidare lo slancio che si è creato. Durante tutto questo processo, l'attenzione del TFG rimarrà invariata. Sosterremo il Club in tutti i modi necessari per raggiungere il successo in campo e continueremo gli sforzi per fare una differenza positiva nelle comunità servite dal Club». Insomma, un investimento da più o meno 600 milion
i che ora potrebbe fruttarne anche di più dopo la sistemazione dei conti e la costruzione del nuovo stadio. Dall'Inghilterra aniva inoltre l'indiscrezione che il gruppo guidato da Dan Friedkin sta lavorando al lancio di una franchigia nell'hockey NHL con sede a Houston, per un'operazione da circa 3,5 miliardi di dollari. Confermato quindi, almeno per il momento, il primario interesse della famiglia texana per la Roma, che resta l'asset calcistico principale. Anche in vista della costruzione dello stadio di Pietralata.