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Capello: "La Roma non deve avere timore. Gasperini giocherà uomo su uomo e può creare problemi al Real Madrid"

La penna degli Altri
di Fabio D'Ascanio
gasperinicapello
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Tra i doppi ex della sfida tra Roma e Real Madrid c'è anche Fabio Capello che ha potuto sedere sulla panchina di entrambe le squadre. Capello, campione d'Italia con la Roma nel 2001 e per due volte campione di Spagna con i Blancos (nel 1997 e nel 2007), ha rilasciato un'intervista al quotidiano in cui ha parlato della sfida dell'Olimpico in programma stasera.
Partiamo dal momento della Roma.
«Nel primo tempo contro il Como ho visto il più bel calcio che c'è stato finora nel nostro campionato. È scesa in campo una squadra convinta, determinata e compatta. Si temeva potesse avere qualche problema in porta senza Svilar, invece Gollini si dimostrato più che mai all'altezza. Quindi contro il Real Madrid mi aspetto una Roma aggressiva, anche se il livello dell'avversario è più alto. Tatticamente Gasperini giocherà uomo su uomo, può creare dei problemi ma serve la massima attenzione, perché il Madrid ha la qualità, la velocità e i giocatori per approfittare di ogni minimo passo falso, soprattutto quando si alza la mediana. La chiave della partita credo sia proprio qui. È anche vero però che a livello difensivo qualcosa la squadra di Mourinho lascia e che la Roma quando va in attacco fa giocate di qualità sempre molto, molto pericolose». [...]
Sull'ambiente romanista
"Aiuta molto, lo dico per esperienza. Il pubblico sarà determinante, soprattutto nell'esaltazione di una sfida così importante, contro un avversario tanto prestigioso e che segna il ritorno della Champions in casa dopo sette anni. L'importante è che la Roma giochi come sa fare, che non lasci spiragli non dico alla paura, ma magari a un certo timore riverenziale verso la maglia bianca. Perché le gare di Champions hanno un peso specifico mentale molto importante». [...]
Per quattro volte ha vissuto in panchina le sfide tra Roma e Real Madrid, sempre lato giallorosso. Le due in casa andarono male, ma una è rimasta tristemente famosa per altro.
«Impossibile dimenticare, era l'11 settembre del 2001, il giorno dell'attacco alle Torri Gemelle. Eravamo certi sospendessero la gara, ma niente, annullarono tutto soltanto il giorno dopo. È stata una partita molto strana quella. Dopo aver visto certe immagini come fai a trovare la concentrazione... Meglio pensare ad altro e concentrarsi soltanto sulla gara di questa sera e al grande spettacolo che vedremo all'Olimpico».
(gasport)
ASROMACapelloROMA-REAL MADRID

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