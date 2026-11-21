Parma-Roma, Rodrigo Mora, anche lui iscritto al tabelllino marcatori, si concede ai microfoni di DAZN. Al termine di, Rodrigo, anche lui iscritto al tabelllino marcatori, si concede ai microfoni di DAZN.

Ecco le dichiarazioni a caldo.

Aveva mai visto una cosa del genere, quattro gol da parte di Malen?

"Dal primo giorno sapevo che cosa Malen sarebbe stato in grado di fare e che cosa rappresentasse, sono molto contento per lui e se lo merita".

Grande momento anche per te, quarto gol in 4 partite, cosa rappresenta questo momento?

È molto importante per me, lo aspettavo da tempo. L’importante però è la squadra.

Se ti dico Scudetto cosa dici?

Pensiamo partita per partita, manca molto alla fine, stiamo facendo bene e dobbiamo continuare.