World Mental Health Day, Pellegrini in visita a Rebibbia con la AS Roma Autistic FC: "Una giornata speciale, piena di sport e amore per la Roma" (FOTO e VIDEO)

Lorenzo Pellegrini e la Roma Autistic Football Club hanno fatto visita alla Casa di Reclusione di Rebibbia in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale. Come comunicato dal club giallorosso, l'iniziativa ha coinvolto i detenuti e i ragazzi della squadra speciale della Roma, protagonisti di un'amichevole con una rappresentativa dell'istituto. Una giornata all'insegna dello sport, dell'inclusione e della condivisione.

Al termine della partita, Pellegrini ha salutato i presenti e ha condiviso le proprie impressioni sull'esperienza. «È stata oggi una giornata veramente tanto speciale qui per tutti noi, sia per i ragazzi di Roma Special che per i ragazzi di Rebibbia, che anche per me. È stata una giornata piena di sport, di amore legato sicuramente alla Roma che con questi eventi dimostra sempre la sua attenzione e il suo amore per tutte le persone che la seguono», ha dichiarato il centrocampista giallorosso. Nel video pubblicato dalla Roma trovano spazio anche le testimonianze dei giocatori della Roma Autistic FC, che raccontano la propria esperienza.

L'iniziativa rientra nel percorso di sostenibilità sociale del club e nel suo impegno sui temi dell'inclusione e del benessere psicologico. Al termine dell'incontro sono intervenuti anche Maria Donata Iannantuono, direttrice della Casa di Reclusione, e Lucia Bernabè, responsabile delle Relazioni istituzionali della società, sottolineando il valore dello sport come strumento di relazione, socialità e senso di appartenenza.

(asroma.com)