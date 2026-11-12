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Sassuolo, D'Aversa: "La partita con la Roma è stata preoccupante, bisogna lavorare per migliorare"

Campionato
di Francesca Altobelli
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Dopo l'esonero di Alberto Aquilani, è stato pesentato ufficialmente come nuovo allenatore del Sassuolo al Mapei Football Center, Roberto D'Aversa che ha parlato delle sue sensazioni dopo aver osservato la squadra dall'esterno, soffermandosi in particolare sulla pesante sconfitta subita contro i giallorossi.
Queste le parole del tecnico neroverde:
"Io ho visto tre partite dal vivo. Contro il Torino la squadra ha fatto una bella gara, è stata brava a portarla a casa. A Bologna avrebbero meritato un risultato pieno, penso che avrebbero meritato di vincere più con il Bologna che con il Torino, poi con la Roma, c'era una squadra strabiliante in questo momento, non era semplice. Mentre le altre gare non destavano segni di preoccupazione, quella con la Roma sì e bisogna lavorare per migliorare".

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