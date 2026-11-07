FOTO - Roma-Sassuolo 3-0 FT

Roma batte 3-0 il Sassuolo allo Stadio Olimpico e chiude con una vittoria l’ultimo impegno prima della sosta per le nazionali. I giallorossi indirizzano la partita già nel primo tempo, chiuso sul 2-0 grazie alla rete di Hermoso e all’autogol di Walukiewicz, prima del tris firmato da Mora nella ripresa. Laallo Stadio Olimpico e chiude con una vittoria l’ultimo impegno prima della sosta per le nazionali. I giallorossi indirizzano la partita già nel primo tempo,, prima delnella ripresa.

Al 12’ Balerdi sfiora il vantaggio di testa, con il pallone salvato sulla linea, mentre al 16’ Mora va vicino al gol con una conclusione deviata di poco a lato. Dopo un avvio vivace, con Matic pericoloso dalla distanza e Koné protagonista con una percussione centrale, la Roma aumenta progressivamente la pressione., con il pallone salvato sulla linea,

Il vantaggio arriva al 27’: Hermoso accompagna l’azione offensiva, cerca lo scambio con Malen e, dopo aver ritrovato il pallone, batte il portiere neroverde con il sinistro. Tre minuti più tardi arriva anche il raddoppio: Malen si libera sulla destra e calcia in diagonale, la conclusione viene deviata due volte e l’ultimo tocco di Walukiewicz manda il pallone in rete per il 2-0.

Nella ripresa la Roma riparte forte: al 47’ Soulé salta Muric e serve Malen, che però non riesce a trovare il tap-in vincente. Al 54’ è ancora l’olandese a rendersi pericoloso su assist di Hermoso, ma la sua conclusione viene fermata dal portiere neroverde. Quattro minuti più tardi arriva il tris: Mora scambia al limite con Malen e con un diagonale preciso firma il 3-0.

Il Sassuolo prova a reagire con un tiro dalla distanza di Sulemana, mentre al 68’ è Molina ad avere l’occasione per il quarto gol, ma la sua conclusione termina a lato. Gasperini gestisce poi il vantaggio inserendo Pisilli e De Roon al posto di Koné e Cristante, con la Roma che controlla fino al triplice fischio.