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Roma-Genoa, biglietti in vendita anche per il settore Distinti Nord-Ovest

Biglietti
di Paolo Rosi
stadio olimpico tifosi roma
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La Roma ospiterà il Genoa sabato 17 ottobre alle 20:45 allo Stadio Olimpico. Attraverso i propri canali ufficiali, il club giallorosso ha annunciato che sarà disponibile per i tifosi anche il settore Distinti Nord-Ovest, con i biglietti acquistabili sul sito ufficiale della Roma.

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