Giudice sportivo: una giornata di squalifica per Malen. Salta Roma-Genoa

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Direttamente dal centro sportivo Fulvio Bernardini, Donyell Malen è intervenuto in conferenza stampa al fianco di Gian Piero Gasperini alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid....
La Roma torna a giocare in Champions League davanti ai propri tifosi. Domani sera, alle ore 21, allo Stadio Olimpico arriva il Real Madrid dell'ex José Mourinho. I giallorossi sono attesi da una sfida...
Mile Svilar è già al lavoro per recuperare dall’infortunio che lo terrà lontano dai campi per almeno un mese. Il portiere della Roma ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui si mo...
Loading