News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Giudice sportivo: una giornata di squalifica per Malen. Salta Roma-Genoa

Campionato
di Fabio D'Ascanio
giudice sportivo
Aggiungi come fonte preferita su Google
Una giornata di squalifica per Donyell Malen dopo il cartellino rosso inflitto da Fabbri in Como-Roma. È questa la decisione presa dal giudice sportivo. L'attaccante olandese, salterà, quindi, il match di sabato sera contro il Genoa in programma allo stadio Olimpico e tornerà regolarmente a disposizione in campionato per la partita in trasferta contro il Napoli del 24 ottobre. 

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-12 at 21.18.14

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

Malen

MALEN: "Siamo concentrati su noi stessi. Contro il Como non volevo fare male a nessuno, c'è delusione"

Direttamente dal centro sportivo Fulvio Bernardini, Donyell Malen è intervenuto in conferenza stampa al fianco di Gian Piero Gasperini alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid....

gasperini conferenza como 1

GASPERINI: "Sfidiamo una delle migliori d'Europa, dobbiamo capire quanto possiamo essere competitivi. La gente qui ha amato Mourinho"

La Roma torna a giocare in Champions League davanti ai propri tifosi. Domani sera, alle ore 21, allo Stadio Olimpico arriva il Real Madrid dell'ex José Mourinho. I giallorossi sono attesi da una sfida...

3b793aa6-4ac2-47ff-b1bd-431d473a6d34

Instagram, Svilar in palestra con il tutore dopo l’infortunio

Mile Svilar è già al lavoro per recuperare dall’infortunio che lo terrà lontano dai campi per almeno un mese. Il portiere della Roma ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui si mo...

NOTIZIE POPOLARI
WhatsApp Image 2026-10-12 at 14.04.31

As Roma, le anticipazioni sulla maglia da trasferta per l'anno del centenario: omaggio alla Fortitudo

Screenshot_12-10-2026_204057_www.instagram.com

Il murales di Drugi per il ritorno di Mourinho a Roma: "Non dimenticheremo mai chi siamo stati"

Bove

VIDEO - Instagram, Bove sceglie tra Italia e Inghilterra: "Meglio Totti, De Rossi e i tifosi italiani di Beckham, Gerrard e i tifosi inglesi"

stadio

Stadio della Roma, arriva il via libera della Regione Lazio alla VIA: cosa cambia per Pietralata

Paulo Dybala

Joya di Roma. Prima il Real poi il rinnovo?

Cacciamani

Calciomercato Roma, Petrachi su Cacciamani: "Non c'erano solo i giallorossi"

VAI AL CANALE
Foto
Serie A: Como-Roma 0-0 11.10.2026

Serie A: Como-Roma 0-0 11.10.2026

La Roma in viaggio verso Como 10.10.2026

La Roma in viaggio verso Como 10.10.2026

Loading