Roma-Genoa, la designazione arbitrale: dirige Abisso. Pairetto al VAR

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Francesco Totti ha parlato della sfida di Champions League tra Roma e Real Madrid, in programma questa sera allo stadio Olimpico. In occasione della presentazione della 65ª edizione dell'album di figu...
È stato già deturpato il murale realizzato da Drugi per il ritorno di José Mourinho a Roma. L'opera, comparsa nei giorni scorsi in vista della sfida di Champions League tra i giallorossi e il Real Mad...
Secondo impegno europeo per la Roma Primavera, che oggi alle 14:00 ospita il Real Madrid allo Stadio Tre Fontane, nella seconda giornata della fase campionato di Youth League. I ragazzi di Mattia Scal...
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