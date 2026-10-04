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Villas Boas sicuro su Mora: "Incanterà Roma. Ha qualità tecniche fuori dal comune"

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di Fabio D'Ascanio
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Il presidente del Porto, André Villas-Boas, in un'intervista rilasciata al quotidiano, ha parlato del suo ex calciatore, oggi alla Roma, Rodrigo Mora. Dopo una lunga trattativa, in estate il classe 2007 si è trasferito nella Capitale. Un colpo per il presente e per il futuro quello effettuato dal club giallorosso. Villas-Boas si è detto sicuro sul futuro del portoghese, spiegando come il suo addio al Porto sia stato doloroso ma necessario: "Rodrigo voleva andare e la concorrenza in squadra era tanta. È un talento immenso che renderà felici i romanisti". 
L’investimento è stato notevole per un 19enne.
«Troverà il suo spazio e incanterà Roma, ne sono sicuro. Ha personalità e qualità tecniche non comuni e vuole avere una grande carriera».
Al Porto non poteva averla?
«Era un idolo per i tifosi, un gioiello della nostra formazione, ma alla fine questa grande competitività in squadra lo ha portato ad avere un minutaggio che lui pensava non fosse sufficiente. Così abbiamo deciso di ascoltare delle offerte e la Roma è stata davvero decisa nel prenderlo».
Gasperini in cosa può migliorarlo?
«Io adesso faccio il presidente, non più l’allenatore».
Però conosce Mora meglio di tutti
«Penso sia un talento tecnicamente tra i migliori in circolazione e in futuro, con il lavoro tattico di un maestro come Gasp, può diventare un top mondiale».
Anche fisicamente?
«Beh, non può diventare alto un metro e ottanta. E se parlate di muscoli direi di no, ha già abbastanza qualità nei piedi».
(corrieredellosport.it) 
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