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Villas-Boas (presidente FC Porto): "Con la cessione di Mora prima del 30 giugno il bilancio sarebbe stato positivo"

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di Paolo Rosi
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La cessione di Rodrigo Mora avrebbe permesso al Porto di chiudere in positivo il bilancio della stagione 2025/26. A dichiararlo è stato il presidente André Villas-Boas, durante la conferenza stampa di presentazione dei risultati finanziari del club portoghese, come riportato dall'agenzia Lusa. La società ha registrato una perdita consolidata di 21,1 milioni di euro, dopo l'utile di 41 milioni dell'esercizio precedente.
«Se il trasferimento di Rodrigo Mora fosse stato concluso prima del 30 giugno, il risultato sarebbe stato positivo», ha spiegato Villas-Boas, aggiungendo che la cessione di un giocatore cresciuto nel vivaio per una cifra vicina ai 21 milioni avrebbe azzerato il risultato negativo. Il presidente ha ricondotto il passivo anche agli investimenti sulla prima squadra e alla mancata partecipazione alla Champions League nella scorsa stagione.
La cessione di Mora alla Roma, perfezionata dopo la chiusura dell'esercizio finanziario, sarà contabilizzata infatti nel bilancio 2026/27. Villas-Boas ha espresso fiducia per il prossimo anno, citando anche il ritorno del Porto in Champions League e le prospettive di crescita dei ricavi commerciali.
(lusa.pt)
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