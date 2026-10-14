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Serie A, ufficiale: Nicola è il nuovo allenatore del Venezia (COMUNICATO)

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di R.P.
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Dopo l'esonero di Giovanni Stroppa il Venezia ha scelto il nuovo allenatore. Con un comunicato ufficiale il club veneto ha ufficializzato Davide Nicola.
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