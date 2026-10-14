Serie A, ufficiale: Nicola è il nuovo allenatore del Venezia (COMUNICATO)

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La Roma chiude il primo tempo sull'1-1 contro il Real Madrid allo Stadio Olimpico. I giallorossi passano in vantaggio al 20' con Marten de Roon, bravo a finalizzare dal limite un'azione avviata da un...
Marten de Roon entra nella storia della Champions League giallorossa. A 35 anni e 199 giorni, il centrocampista olandese è diventato il marcatore non italiano più anziano a segnare con la Roma nella m...
Infortunio per Manu Koné durante la sfida contro il Real Madrid. Il centrocampista francese è stato costretto a lasciare il campo al 17', dopo essersi accasciato a terra per un problema muscolare alla...
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