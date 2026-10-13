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Venezia, esonerato Stroppa dopo sei sconfitte nelle prime sei giornate

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di Matteo Esposito
giovanni stroppa
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Il club arancioneroverde ha deciso di esonerare Giovanni Stroppa dopo un avvio di campionato disastroso, caratterizzato da sei sconfitte nelle prime sei giornate di Serie A. Decisivo l'ultimo ko per 3-1 contro l'Atalanta, che ha lasciato i lagunari all'ultimo posto in classifica con zero punti.
La società aveva già confermato la fiducia al tecnico dopo la quinta sconfitta consecutiva, ma il risultato di Bergamo ha portato a una nuova valutazione della situazione.
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