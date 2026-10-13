Venezia, esonerato Stroppa dopo sei sconfitte nelle prime sei giornate

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Sarà Donyell Malen ad affiancare Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Real Madrid, sfida di Champions League in programma domani sera alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico....
LR24 (MIRKO BUSSI) – Como-Roma, a fine giornata, lascerà l’immagine di Fabregas e Gasperini che parlano fuori da un portone del Senigallia come cartolina di una sfida che rimetteva al tavolo, 7 mesi d...
Nuovo passo avanti per il nuovo Stadio della Roma a Pietralata. La Regione Lazio ha espresso parere favorevole alla Valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto presentato dalla società giallo...
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