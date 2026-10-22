Malen primo in Serie A per grandi occasioni mancate

Insieme a Thuram, Ramos e Yeaboah, l'attaccante della Roma guida la classifica delle grandi occasioni mancate (7). La sua percentuale realizzativa è comunque la più alta tra gli altri, visto che parliamo del 27,3%.

Non possiamo parlare di polveri bagnate, visto quello che ha fatto pure in Champions League (i dati sono riferiti solamente alla Serie A), ma con un poco di precisione in più, Malen sarebbe già potuto essere in doppia cifra in questa stagione. Un giocatore unico, comunque. Un trascinatore. Il bene della Roma.

(fotmob)