FOTO - Sports Illustrated incorona Malen: "Rende iconica ogni immagine"

Donyell Malen conquista anche le testate internazionali. La pagina Instagram di Sports Illustrated FC, sezione calcistica della storica testata sportiva statunitense nota per i suoi approfondimenti e contenuti fotografici, ha dedicato una galleria fotografica all'attaccante della Roma, accompagnando la prima immagine con la frase "Donyell Malen rende iconica ogni immagine". Un omaggio alle fotografie dell'olandese con la maglia giallorossa, che lo mostrano in diverse pose e momenti legati alla sua esperienza nella Capitale.