Como, paura per Robert Sanchez: incidente al Nürburgring con una Ferrari, auto distrutta ma portiere illeso

Como, paura per Robert Sanchez: incidente al Nürburgring con una Ferrari, auto distrutta ma portiere illesoAltre
Leggi anche
APPENA ARRIVATO
Coppe Europee? Tifa con noi!
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Tavano: "Bove non avrebbe mai voluto lasciare la Roma, fummo messi alla porta. Vedo più l'Inter come anti-Roma". E su Bouaskar: "Quest'anno qualcosa si è inceppato"
Diego Tavano, procuratore, tra gli altri, di Edoardo Bove e Slim Bouaskar, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Roma, nel corso di "Quelli che la Roma". L'agente ha ripercorso l'addio di Bove all...
Lazio, tre settimane di stop per Sutalo e Nuno Tavares: entrambi dovrebbero esserci per il derby
Arrivano aggiornamenti sulle condizioni di Josip Sutalo e Nuno Tavares, che hanno riportato problemi fisici durante la trasferta della Lazio a Napoli. I due calciatori biancocelesti si sono sottoposti...
La Roma torna a lavoro: Dybala e Mancini parzialmente in gruppo. Differenziato per Svilar e Gollini
Dopo il riposo la Roma torna ad allenarsi. Dybala e Mancini lavorano parzialmente col gruppo, quindi verranno valutati nel corso dei prossimi giorni per la trasferta di Parma. Ma le possibilità che po...