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As Roma, le anticipazioni sulla maglia da trasferta per l'anno del centenario: omaggio alla Fortitudo

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di Fabio D'Ascanio
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Nuove anticipazioni sul kit della Roma per la prossima stagione, quella del centenario del club giallorosso. La seconda maglia, quella da trasferta, come anticipato dal sito specializzato, è un omaggio alla Fortitudo Pro Roma, uno dei club fondatori.
La maglia presenta una base prevalentemente blu scuro, combinata con dei dettagli in rosso. La colorazione è ispirata proprio allo stemma della Fortitudo, che ha sempre presentato delle strisce verticali rosse e blu. La divisa rientra nel progetto celebrativo in vista del centenario del club, con tutte le maglie pensate per omaggiare le società che hanno dato origine alla Roma.
(footyheadlines.com)
Foto: footyheadlines
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