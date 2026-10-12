As Roma, le anticipazioni sulla maglia da trasferta per l'anno del centenario: omaggio alla Fortitudo

La maglia presenta una base prevalentemente blu scuro, combinata con dei dettagli in rosso. La colorazione è ispirata proprio allo stemma della Fortitudo, che ha sempre presentato delle strisce verticali rosse e blu. La divisa rientra nel progetto celebrativo in vista del centenario del club, con tutte le maglie pensate per omaggiare le società che hanno dato origine alla Roma.

(footyheadlines.com)

Foto: footyheadlines