As Roma, le anticipazioni sulla maglia da trasferta per l'anno del centenario: omaggio alla Fortitudo

L'ex Roma Nicolò Zaniolo, in un'intervista rilasciata al portale, è tornato a parlare della squadra giallorossa esaltando il valore della rosa e le capacità di Gasperini, tecnico che lo ha allenato pe...
Il Real Madrid si prepara per il match di Champions League contro la Roma. I Blancos nella giornata di domani raggiungeranno la Capitale, con l'ex della partita José Mourinho che alle 18 interverrà in...
Una delle sorprese dell'inizio della stagione in casa Roma è senza dubbio Emanuele Lulli. Il classe 2007 ha convinto Gian Piero Gasperini durante il ritiro estivo ed è riuscito a ritagliarsi uno spazi...
Gianluca Rocchi, ex designatore degli arbitri e ora nuovo opinionista di Dazn nel programma della domenica sera, ha parlato del cartellino rosso inflitto a Malen nel match tra Como e Roma. Ecco le sue...
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