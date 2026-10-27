Trigoria: giovedì pomeriggio la ripresa degli allenamenti

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Udinese, Manchester e poi Sassuolo in casa: questi sono gli ultimi tre impegni della Roma prima della sosta per le nazionali di novembre. La squadra di Gasperini è attesa da una doppia trasferta ravvi...
Martedì 10 novembre, allo stadio Tre Fontane, la Roma Femminile allenata da Gian Piero Piovani affronterà il Servette nella quarta giornata della Women's Champions League. Da oggi, come comunicato dal...
L'ex direttore sportivo della Roma, Walter Sabatini, in un'intervista rilasciata al portale ha esaltato la squadra giallorossa protagonista di un ottimo avvio di stagione. Secondo il ds, la formazion...
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