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Trigoria: giovedì pomeriggio la ripresa degli allenamenti

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di FedericoL
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Dopo la vittoria per 4-2 contro il Cagliari, Gian Piero Gasperini concederà ai suoi un giorno di riposo. La ripresa degli allenamenti, infatti, è fissata per giovedì pomeriggio, quando la Roma inizierà a preparare la sfida contro l'Udinese in programma sabato alle 18.
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