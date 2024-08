Trigoria: out Bove e Abraham. C'è Cristante (FOTO)

-3 giorni a Juventus-Roma. Dopo la sconfitta con l'Empoli la Roma prosegue il suo lavoro al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria in vista del big match contro la formazione di Thiago Motta in programma domenica sera allo Stadium. Assenti nella seduta odierna Edoardo Bove, in uscita e diviso tra Nottingham Forest ed Eintracht Francoforte, e Tammy Abraham, diretto al Milan nello scambio che porterebbe Saelemaekers in giallorosso.

Regolarmente in campo con il resto del gruppo Bryan Cristante, dopo la discussione di ieri con De Rossi in allenamento. Gli scatti della sessione odierna: