Trigoria: lite tra De Rossi e Cristante, separati dopo parole pesanti

Stando a quanto riportato su X dal giornalista Aurelio Capaldi della Rai, c'è stata una dura lite tra De Rossi e Cristante, con i due che sarebbero stati separati dopo uno scambio reciproco di parole pesanti.

Nel servizio andato in onda successivamente sulla Rai, si racconta come i due sono arrivati addirittura alle mani prima di essere separati. Sono volate parole grosse, con un riferimento a Paredes, non meglio specificato nel servizio.

Poco dopo arriva la precisazione dalla Roma, che parla di una normalissima discussione tra giocatore e allenatore, durata pochi istanti, senza che i due venissero alle mani come invece riportato.