Lo scambio Saelemaekers-Abraham diventerà presto realtà. Come scrive Gianluca Di Marzio, infatti, Milan e Roma sono sempre più vicine a concludere l'operazione. I due club stanno sistemando le ultime cose per poter poi dare il via libera allo scambio. Una volta chiusa l'operazione, i giallorossi sperano di anticipare il Milan per Koné. I rossoneri dovrebbero infatti prima cedere Bennacer, anche se la sua cessione non appare ancora vicina.

(gianlucadimarzio.com)

