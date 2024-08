Dopo gli zero minuti totalizzati nelle prime due partite di campionato, la lunga esperienza di Edoardo Bove alla Roma potrebbe giungere al termine. Secondo il quotidiano sportivo infatti il giocatore sarebbe ad un passo dal Nottingham Forest che in queste ore avrebbe recapitato nella Capitale un'offerta di circa 10 milioni di euro. Con queste possibile cessione Ghisolfi andrebbe poi su Manu Koné del Borussia Monchengladbach, cercato in queste ore anche dal Milan.

