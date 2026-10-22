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Trigoria: Cristante regolarmente in gruppo. Il centrocampista si è allenato con una fasciatura al ginocchio (FOTO E VIDEO)

Trigoria
di Fabio D'Ascanio
Cristante De Roon
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La Roma lavora a Trigoria in vista del big match di campionato in casa del Napoli. Arriva una buona notizia dall'infermeria per Gian Piero Gasperini: a due giorni dalla sfida del Maradona, Bryan Cristante è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo. Il centrocampista si è allenato, però, con un'evidente fasciatura all'altezza del ginocchio sinistro.
Il numero 4, quindi, tornerà a disposizione del tecnico di Grugliasco in una fase delicata della stagione, in cui gli infortuni stanno riducendo le possibili scelte.
Gli uomini allenati da Gasperini, come si vede dal video pubblicato dal club giallorosso, durante la sessione di allenamento si sono esercitati con il calcio-tennis tra risate e divertimento.
ASROMACristante

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