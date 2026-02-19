Il Dott. Ahlbäumer a Trigoria: visitato Soulé per la pubalgia. Nessun controllo al ginocchio per Dybala

Nella giornata di ieri è andato in scena al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria un vertice sulla gestione e sul recupero degli infortunati e al dibattito hanno partecipato sia i membri dello staff medico della Roma sia il Dott. Georg Ahlbäumer (Chief Physician della Klinik Gut di St. Moritz e chirurgo ortopedico di fiducia della famiglia Friedkin). Come rivelato dal sito, il Professore ha visitato soltanto Matias Soulé per cercare di risolvere i problemi legati alla pubalgia. Smentiti, invece, i controlli per Paulo Dybala, alla prese con un fastidio al ginocchio sinistro . Insieme al Dott. Ahlbäumer erano presenti il chirurgo finlandese Lasse Lempainen e lo specialista ortopedico Marko Kinnunen .

(tuttomercatoweb.com)