Dybala: si teme l'operazione al ginocchio. Ma arrivano smentite dall'entourage della Joya e dalla Roma

Brutte notizie per Paulo Dybala: dopo il consulto con i consulenti medici arrivati ieri a Trigoria (c’era anche il dottor Ahlbäumer di Saint Moritz, il chirurgo ortopedico fidato della famiglia Friedkin) è emersa la necessità di intervenire sul ginocchio sinistro dell’argentino, che continua a dargli fastidio ogni volta che calcia. Secondo quanto appreso dal sito, si sta prendendo in considerazione l’ipotesi di un intervento in artroscopia che lo terrebbe fuori dai campi per almeno un mese.

Arrivano smentite sull'eventuale operazione di Paulo Dybala per risolvere l'infortunio al ginocchio sinistro. Come rivelato dal sito, la risonanza magnetica non ha evidenziato particolari problemi e per tale motivo la Joya continuerà a svolgere il proprio recupero come previsto inizialmente. Ieri a Trigoria era presente il Dott. Georg Ahlbäumer, il quale però ha visitato soltanto Matias Soulé, che sta lottando con la pubalgia.

Come aggiunto dal sito dell'emittente radiofonica, le smentite arrivano sia dall'entourage di Paulo Dybala sia dalla Roma.

