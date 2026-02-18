Trigoria, incontro con il Professor Lempainen: lo scatto con Pellegrini dopo l'operazione del 7 maggio (FOTO)

Con il tema degli infortuni che si fa sempre più rovente, è sempre più importante avere rapporti e collaborazioni con i medici più importanti e più efficienti del panorama internazionale. Tra questi c'è il medico finlandese Lasse Lempainen, specialista in Chirurgia Ortopedica presso la Casa di Cura La Madonnina, l’Hospital Pihlajalinna di Turku ed Helsinki (Finlandia) e il Ripoll y De Prado di Madrid (Spagna).

Il Professore è colui che nello scorso maggio ha operato Lorenzo Pellegrini per una lesione tendinea al retto femorale, e ha incontrato nuovamente il numero 7 giallorosso nel corso di un incontro a Trigoria tenutosi nelle scorse ore e testimoniato da alcuni scatti pubblicati sui social proprio dal Medico.

Nella sala stampa è andato in scena un seminario con appunto Lempainen e con il dottor Marko Kinnunen, specialista ortopedico, in cui si è trattato il tema delle lesioni tendinee e muscolari dei flessori e del retto femorale.

Lempainen ha ringraziato la Roma per l'ospitalità con un post sul proprio profilo Instagram: "La nostra collaborazione con la Roma continua a diventare sempre più forte. Grazie alla Roma e al Dr Georg Ahlbäumer per la calorosa ospitalità durante la nostra visita"



