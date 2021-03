Prima di partire in direzione Kiev, la Roma ha svolto in mattinata a Trigoria la seduta di rifinitura: domani contro lo Shakhtar Donetsk, ritorno degli ottavi di Europa League, Paulo Fonseca non potrà contare su Chris Smalling, che non figura tra i convocati.

Dopo aver iniziato la seduta in sala video, la squadra si è spostata sul campo per svolgere riscaldamento e lavoro sulla rapidità. Gli scatti e il video della rifinitura: