SHAKHTAR DONETSK-ROMA: i convocati di Fonseca. Out Smalling

La Roma è pronta per partire verso Kiev. Al termine dell'allenamento di questa mattina il tecnico Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per il match con lo Shakhtar Donetsk, gara di ritorno degli ottavi di Europa League. Per la sfida di domani il tecnico giallorosso non recupera Chris Smalling, assente dall'elenco dei 21 giocatori a disposizione per domani. Out anche gli infortunati Veretout, Mkhitaryan e Zaniolo, oltre a Pastore, Fazio e Juan Jesus che non sono inseriti nella lista UEFA.

Questo l'elenco dei convocati:

Pau Lopez

Mirante

Fuzato

Karsdorp

Ibanez

Santon

Mancini

Kumbulla

Bruno Peres

Spinazzola

Calafiori

Cristante

Pellegrini

Villar

Diawara

Pedro

Dzeko

Borja Mayoral

Carles Perez

El Shaarawy