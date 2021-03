Fiumicino: Roma in partenza per Kiev (VIDEO)

La spedizione in Ucraina è ufficialmente partita. La Roma domani gioca contro lo Shakhtar Donetsk per difendere il 3-0 del match d'andata e strappare la qualificazione ai quarti di Europa League. Dopo l'allenamento di questa mattina la squadra giallorossa parte per Kiev. La squadra, arrivata in pullman intorno alle 13.50 all'aeroporto di Fiumicino, partirà alle 14 su un volo privato. L'arrivo allo scalo di Kiev-Boryspil è previsto intorno alle 18 locali (le 17 italiane).

Fra poco si parte per Kiev ?#ShakhtarRoma pic.twitter.com/Ug56QjvooC — AS Roma (@OfficialASRoma) March 17, 2021