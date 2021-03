Trigoria: rifinitura in vista dello Shakhtar. Out Smalling

Rifinitura a Trigoria per la Roma, che prepara il match di domani contro lo Shakhtar. I giallorossi, prima della partenza per Kiev alle ore 14, sono scesi in campo intorno alle 10:30. Dopo un inizio in sala video, la squadra si è spostata sul campo dove ha svolto riscaldamento e un lavoro incentrato sulla rapidità. Ancora out Smalling, che non ha lavorato con il resto del gruppo.