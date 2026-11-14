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VIDEO - L'Atalanta non dimentica De Roon: il suo posto nello spogliatoio non è stato occupato

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di Fabio D'Ascanio
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Dopo aver trascorso ben 11 stagioni con la maglia dell'Atalanta, in estate Marten De Roon ha lasciato Bergamo per ritrovare Gian Piero Gasperini alla Roma. Nonostante gran parte della tifoseria non abbia ben digerito il suo passaggio in giallorosso, il centrocampista ha inevitabilmente lasciato il segno nel club nerazzurro e all'interno dello spogliatoio.
Come si vede da un video pubblicato da Dazn, nello spogliatoio della squadra attualmente allenata da Maurizio Sarri, il posto che era occupato da De Roon è rimasto ancora vuoto e non è stato preso da nessun altro calciatore della rosa.
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