VIDEO - Instagram, giornata di recupero per Wesley: fisioterapia e massaggi per il brasiliano

🔋Giornata di recupero per #Wesley: fisioterapia e massaggi per il brasiliano 🇧🇷 #AsRoma https://t.co/qZf5BwWAXs— laroma24.it (@LAROMA24) October 12, 2026
Oggi 12 ottobre si celebra in Spagna la Festa Nacional. A celebrare questa giornata anche il giallorosso Mario Hermoso, che attraverso una storia Instagram, ha condiviso il tricolore spangolo con scri...
Nuove anticipazioni sul kit della Roma per la prossima stagione, quella del centenario del club giallorosso. La seconda maglia, quella da trasferta, come anticipato dal sito specializzato, è un omaggi...
L'ex Roma Nicolò Zaniolo, in un'intervista rilasciata al portale, è tornato a parlare della squadra giallorossa esaltando il valore della rosa e le capacità di Gasperini, tecnico che lo ha allenato pe...
Il Real Madrid si prepara per il match di Champions League contro la Roma. I Blancos nella giornata di domani raggiungeranno la Capitale, con l'ex della partita José Mourinho che alle 18 interverrà in...
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