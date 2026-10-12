VIDEO - Instagram, giornata di recupero per Wesley: fisioterapia e massaggi per il brasiliano

Zaniolo esalta la Roma: "Gasperini è incredibile. Potranno dire la loro per lo Scudetto" E sul passato romanista ammette gli errori

ott 12, 13:14

L'ex Roma Nicolò Zaniolo, in un'intervista rilasciata al portale, è tornato a parlare della squadra giallorossa esaltando il valore della rosa e le capacità di Gasperini, tecnico che lo ha allenato pe...