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VIDEO - Instagram, giornata di recupero per Wesley: fisioterapia e massaggi per il brasiliano

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di FedericoL
Wesley
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Da ieri, con il pareggio di Como, è cominciato il tour de force della Roma, attesa ora dalla sfida di Champions contro il Real Madrid. Vuole farsi trovare pronto Wesley Franca, che ha dedicato la giornata di oggi al recupero: il brasiliano infatti si è sottoposto a massaggi e fisiotarapia per smaltire la fatica di ieri e arrivare pronto all'appuntamento di mercoledì.
W. França Lima

W. França Lima

BrazilBrasile Età 23 Difensore

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WesleyComo-Roma

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