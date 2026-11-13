Instagram, Ndicka celebra la vittoria della Costa D'Avorio: “Per la nazione, con orgoglio” (FOTO)

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PSG-Roma, voli per Parigi: posti disponibili con Ultraviaggi
Ultimissime disponibilità solo volo a 295 € e pacchetti con hotel per seguire la Roma al Parc des Princes. Mercoledì 25 novembre alle 21:00 la Roma affronta il Paris Saint-Germain al Parc des Princes....
VIDEO - Stadio Roma, Sessa: "Lo stadio di Pietralata ad oggi sta rispettando il cronoprogramma"
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Lazio, Isaksen: "I tifosi della Roma mi chiedono foto e autografi. C'è grande rispetto"
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Instagram, De Roon tra campo e famiglia: "Ruoli diversi, stesso impegno" (FOTO)
Marten De Roon ha confermato di essere un giocatore chiave per Gian Piero Gasperini. Il numero 15 giallorosso si è fatto trovare pronto nell'ultimo mese e ha risposto presente con delle ottime prestaz...