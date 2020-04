"Romanismo in quarantena": via al nuovo contest de LAROMA24. Inviateci le vostre testimonianze romaniste, in premio il mitico 'Lupetto'

Nuovo appuntamento con il contest con il quale sogniamo di accorciare, almeno idealmente, le distanze in questa fase di isolamento dovuto all'emergenza Coronavirus. In un momento così difficile sono stati tantissimi i tifosi della Roma ad inondare di testimonianze la redazione de LAROMA24.IT. Finora, sono stati Mattia, Emma e Gioia a ricevere i nostri premi messi in palio.

E non vogliamo fermarci, piuttosto alziamo la posta e mettiamo in palio un ciondolo a forma di 'Lupetto', sempre d'attualità e in questi giorni reso ancora più speciale dalla scomparsa del suo ideatore, Piero Gratton. Si tratta di un 'Lupetto' della Roma in argento 925, con cordino in cotone cerato, di colore nero. Realizzato interamente a mano dalla ditta GiòLelli, attraverso l’antica tecnica etrusca a cera persa, con rifinitura a banchetto, oreficeria. Ogni pezzo viene spedito con confezione regalo.

La richiesta è sempre la stessa: mandateci le vostre testimonianze, con foto, video o quant'altro preferiate, di questi giorni particolari, tramite messaggi privati sui canali Facebook o Instagram de LR24.IT.

Distanti ma uniti...dalla Roma!