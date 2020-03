"Romanismo in quarantena", la piccola Emma vince "Un Capitano" di Francesco Totti. Condò: "Complimenti, sei bravissima a giocare a pallone" (VIDEO)

"Romanismo in quarantena" è il contest lanciato dalla redazione de LAROMA24.IT per tenerci compagnia e sentirci "uniti anche se non ci conosciamo", in questi giorni in cui siamo travolti dalle notizie che ci giungono riguardo l'emergenza coronavirus. Molte le foto, i video e i racconti della vostra quarantena 'romanista' che ci avete inviato, ma la vincitrice della biografia di Francesco Totti "Un Capitano" è la piccola Emma mentre calcia il pallone ed esulta come il Capitano, con il dito in bocca. "Ciao Emma, volevo farti i complimenti perché ho visto che a giocare a pallone sei bravissima. Ma anche perché hai vinto il concorso e stai per ricevere il libro di Francesco Totti. Io non sono Francesco, purtroppo, ma sono quello scritto un po' più piccolo sotto il nome di Francesco. Sono Paolo, ho aiutato Totti a scrivere questo libro. Complimenti anche a papà Ivan che so che ti ha aiutato un po'. Guarda ti mostro le copie del libro di Totti tradotte in spagnolo, in russo e in olandese e ne arriveranno altre. Tu intano leggilo in italiano. Ciao, un bacione!". La dedica di Paolò Condò, giornalista che ha scritto insieme a Totti la biografia.