CAMELIO: "Morata operazione killer per età del calciatore e costi" - NISII: "Arnautovic e Marcos Leonardo alla Roma? Sarei soddisfatto"

La Roma è ancora a caccia di un nuovo attaccante e nelle ultime ore si è complicata sempre di più la pista che porta a Gianluca Scamacca, il quale sembra essere destinato all'Inter. Tiago Pinto sta cercando delle alternative e tra i vari nomi sondati c'è sempre il profilo di Alvaro Morata. Ecco i commenti sul calciomercato della Roma all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche: "Morata operazione killer, ha 31 anni e costerebbe 55 milioni in totale", afferma Enrico Camelio. Federico Nisii si sofferma su Marcos Leonardo e Marko Arnautovic: "Sarei soddisfatto del loro eventuale arrivo alla Roma".

Se l'Inter vuole Scamacca significa che Morata è troppo difficile. Se dovesse sfumare spero ci siano delle valide alternative che ancora non sono uscite (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Di Scamacca a 25 milioni in giro è pieno. Difficile trovare soluzioni senza soldi da investire (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport e News)

Sarei contentissimo di prendere Morata, ma Marcos Leonardo mi intriga ancora di più. Arnautovic e il classe 2003 brasiliano alla Roma? Sarei soddisfatto (FEDERICO NISII, Tele Radio Stereo, 92.7)

Marcos Leonardo operazione giustissima e intelligente, ma la Roma dovrebbe affiancargli un altro attaccante: io ho in testa il nome di Alexis Sanchez (PIERO TORRI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Io penso che alla fine la Roma andrà su Morata a costo di fare un sacrificio per accontentare le richieste di Mourinho (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Per me la Roma prenderà Morata e in caso di addio di Belotti arriverà un giovane. Il vero errore di questa gestione è quello di non aver creato un serbatoio di giocatori con cui guadagnare certe cifre (ROBERTO MAIDA, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Morata operazione killer, ha 31 anni e costerebbe 55 milioni in totale. Si può giocare a calcio anche senza il centravanti spagnolo. Scamacca? Non è ancora finita per la Roma… (ENRICO CAMELIO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)