Calciomercato Roma: Arnautovic per Belotti. In attesa di Morata dopo le cessioni

ESCLUSIVA LAROMA24.IT - Una punta tecnica e capace di far salire la squadra. È questo l'identikit di quello che cerca Mourinho per rinforzare il reparto offensivo. Caratteristiche che non si sposano per nulla con l'unico centravanti ora disponibile nel roster romanista e cioè Andrea Belotti. Ecco perché, nonostante abbia da pochissimo rinnovato il proprio contratto (scadenza 2025 con ingaggio da circa 3 milioni di euro), potrebbe fare le valigie dopo appena 12 mesi a Trigoria.

A questo punto, nell'ideale del mister, frulla l'idea dell'1+1. Ossia trovare nell'immediato un giocatore esperto in grado di avere le caratteristiche di cui sopra, che prenda il posto di Belotti (anche come 'peso' economico), in attesa che si possa sbloccare la situazione di Alvaro Morata, magari gli ultimi giorni di mercato grazie anche a qualche cessione che Pinto spera di portare a compimento nelle prossime settimane (vedi Ibañez e Karadorp su tutti).

Ed è così che è tornato negli scorsi giorni in auge il nome di Marko Arnautovic. Il giocatore, da sempre stimato da Mou, ha avuto un contatto negli scorsi giorni (dopo che un paio di mesi fa era stato già fatto un sondaggio esplorativo). Il nazionale austriaco guadagna 3,4 milioni netti a stagione e ha ancora due anni di contratto con il Bologna (stessa durata e più o meno stesso ingaggio di Belotti). Ora l'entourage è in attesa che si passi ai fatti, anche perché le sirene della Premier si potrebbero accendere da un momento ad un altro, in particolare il West Ham è sul giocatore, visto che con la probabile cessione di Scamacca avrà bisogno di un'altra punta. È il mercato del domino e degli incastri con la speranza che la Roma trovi la tessera del mosaico più adatta al proprio gioco.

LR24