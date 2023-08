Calciomercato Roma: previsti nuovi colloqui Inter-West Ham per Scamacca, c'è l'ok del giocatore. Offerta nerazzurra intorno ai 25 milioni

Tra gli obiettivi della Roma in questa finestra estiva di calciomercato per rinforzare l'attacco dopo l'infortunio di Abraham c'è Gianluca Scamacca, che ora si avvicina all'Inter. Anche il club nerazzurro cerca un centravanti e, secondo le indiscrezioni del giornalista Fabrizio Romano, la prossima offerta dei nerazzurri al West Ham sarà intorno ai 25 milioni di euro e potrebbe includere anche i bonus per assicurarsi l'ex Sassuolo a titolo definitivo. L'accordo tra i club potrebbe essere raggiunto nei prossimi giorni e sono in programma altri colloqui. Inoltre, il giocatore ha già dato l'ok al trasferimento.





Inter next bid for Gianluca Scamacca will be in the region of €25m and it will could include add-ons, agreement expected to be reached in the next days with West Ham ⚫️?



Scamacca has already accepted to join Inter and new round of talks has been scheduled. pic.twitter.com/MqpBQ1PMQB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2023