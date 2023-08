Calciomercato Roma: interesse per Marcos Leonardo del Santos. In Sudamerica monitorati altri profili

In questa sessione estiva di calciomercato la Roma è alla ricerca di un attaccante dopo l'infortunio di Tammy Abraham: secondo le indiscrezioni del sito dedicato alle trattative, oltre a Gianluca Scamacca i giallorossi cercano un giocatore di prospettiva e guardano in Sudamerica. La Roma monitora quattro giocatori e il nome più caldo è quello di Marcos Leonardo del Santos: il club aveva già fatto un tentativo per il classe 2003 lo scorso maggio prima di fermarsi, poi c'era stato l'inserimento della Lazio che aveva offerto 12 milioni prima di virare su Castellanos.

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE