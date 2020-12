Vigilia di Roma-Sassuolo. Fonseca: "Domani sarà un match difficile". Out Smalling, Mancini e Veretout

La Roma si prepara a scendere in campo domani pomeriggio alle 15 contro il Sassuolo. I giallorossi vengono dalla vittoria in Europa League contro lo Young Boys, che è valsa il primo posto nel girone con un turno d'anticipo, mentre la squadra di De Zerbi deve risollevarsi dopo la sconfitta incassata contro l'Inter per 3-0. La Roma dovrà fare a meno di Smalling, Mancini e Veretout, che come confermato da Fonseca non saranno tra i convocati in quanto ancora alle prese con i rispettivi infortuni. Ci sarà invece il nuovo talento giallorosso Calafiori, per il quale sembra in dirittura d'arrivo il discorso relativo al rinnovo di contratto.

Sul giocatore è tornato a parlare anche il mister, che ha risposto a una domanda sul tema durante la conferenza stampa in vista della gara di domani pomeriggio: "Io ho una visione un po'diversa dalla vostra. Per me Calafiori è un giovane che ha talento ma che deve migliorare, imparare e crescere. E' normale che sia così, è un giovane. Per voi è il migliore del mondo in questo momento ma questo non è il modo migliore per far crescere un giovane. Mi piace, ci crediamo, ma niente di più in questo momento".

