ROMA-SASSUOLO: i convocati di Fonseca. Out Mancini, Smalling e Veretout

A seguito della consueta conferenza stampa della vigilia tenuta da Paulo Fonseca, la Roma ha reso nota attraverso i propri canali ufficiali la lista dei convocati dal tecnico portoghese per la sfida contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi. Ancora out Chris Smalling, così come Jordan Veretout: è stato l'allenatore stesso a spiegare come i due non siano ancora pronti. Due giocatori pescati, poi, dalla Primavera di Alberto De Rossi: si tratta di Darboe e Milanese.