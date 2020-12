Conferenza stampa, FONSECA: «Veretout non è pronto, Smalling tornerà a breve. Calafiori va lasciato tranquillo. Portiere? Per domani ho scelto, ma ci penso una partita per volta» (VIDEO)

Archiviata la pratica Europa League - primo posto nel gruppo A matematicamente conquistato con la vittoria sullo Young Boys di giovedì sera - si torna a parlare di campionato. La Roma è chiamata a ripartire e muovere la classifica dopo il tonfo in casa del Napoli. Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo Paulo Fonseca interviene come di consueto in conferenza stampa per rispondere alle domande fattegli pervenire dai cronisti. Appuntamento alle 14 nella sala stampa di Trigoria.

Recupererà Smalling e Veretout?

No, non sono pronti. Smalling si è allenato con la squadra e lo aspettiamo per la prossima settimana. Ho deciso di non rischiare Jordan per domani

Fazio e Kumbulla?

La verità è che non abbiamo molti centrali, e nemmeno Fazio e Kumbulla sono al meglio. Vediamo domani





Ha paura che quello di Smalling si trasformi in un problema più serio?

No, oggi ha ripreso ad allenarsi con i compagni. Penso tornerà a breve

Pellegrini e Villar sono una coppia o manca fisicità?

In quella posizione non abbiamo diverse soluzioni. Giocheranno due tra Pellegrini, Villar e Diawara.

Ci dobbiamo aspettare una partita con tanti gol?

Roma e Sassuolo sono due squadre offensive. Loro hanno vinto le 4 partite giocate in trasferta, sono molto forti. Ci aspetta una partita aperta in cui entrambe le squadre vorranno il controllo del pallone. Sarà un match difficile contro un Sassuolo che sta bene

Ha avuto poco tempo per preparare la gara: si è concentrato più sull'attacco o sulla difesa?

Come al solito. Abbiamo preparato una strategia offensiva ed una difensiva. Anche per quanto riguarda le transizioni. E' vero che non abbiamo avuto molto tempo ma abbiamo preparato tutte le fasi.

Sta pensando di confermare Calafiori spostando Spinazzola in difesa? Cosa pensa della politica della società sui giovani?

Io ho una visione un po'diversa dalla vostra. Per me Calafiori è un giovane che ha talento ma che deve migliorare, imparare e crescere. E' normale che sia così, è un giovane. Per voi è il migliore del mondo in questo momento ma questo non è il modo migliore per far crescere un giovane. Mi piace, ci crediamo, ma niente di più in questo momento.

Ibanez-Kumbulla-Fazio la difesa di domani?

Vediamo domani

Chi vede meglio tra Villar e Diawara accanto a Pellegrini?

Giocheranno 2 di questi 3

Domani Mirante o Pau Lopez? Senza Europa League ci sarà più ballottaggio in campionato?

Ci penso volta per volta. Il portiere per domani l'ho scelto ma non penso a quello che succederà dopo il Sassuolo

Dobbiamo aspettarci più pressione alta della Roma per impedire un'uscita comoda al Sassuolo?

Volete sapere come giocheremo, magari non servirà vedere la partita domani perchè saprete già tutto prima (ride, ndr). Vediamo domani come andrà

Sorpreso di come va la prima parte di stagione? Come si colloca la Roma? Domani scontro diretto per la Champions?

Per me il Sassuolo è in questa posizione con merito. Stanno giocando molto bene. Non sono sorpreso. Abbiamo 8-9 squadre forti e questa classifica dimostra equilibrio. Il campionato è di alto livello e non sono sorpreso.

Il rendimento delle seconde linee è merito dei giocatori o delle motivazioni che lei ha dato?

Della squadra. Quando si vince è più facile. Quando c'è un'identità è più facile per un giocatore entrare. Per me sentire che tutti sono pronti ad aiutare è molto positivo.