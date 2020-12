Trigoria, rifinitura pre Sassuolo: in gruppo Smalling, differenziato per Veretout

Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo, la Roma ha svolto questo pomeriggio la rifinitura a Trigoria: lavoro iniziato in sala video, prima di proseguire sul campo con un focus tattico e lo studio dell’avversario. Buone notizie per Fonseca arrivano da Smalling, che si è allenato in gruppo, ma non é comunque stato convocato per il match di domani, cosí come Veretout che oggi ha invece svolto differenziato.