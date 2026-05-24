VERONA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. El Aynaoui favorito su Koné e Pisilli, in attacco tridente Soulé-Dybala-Malen

Alle 20:45 l'ultimo atto di una stagione ricca di colpi di scena e di sali e scendi. La Roma di Gasperini ha 90' contro il Verona a separarla dalla prossima Champions League. Per l'ultima partita stagionale il tecnico giallorosso dovrebbe puntare su Neil El Aynaoui al fianco di Cristante con il tridente Soulé, Dybala e Malen in attacco. In difesa, Ghilardi dovrebbe prendere il posto di Ndicka.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Dybala, Soulé; Malen.

GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, Dybala; Malen.

IL MESSAGGERO: Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, Dybala; Malen.

IL TEMPO: Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, Dybala; Malen.

CORRIERE DELLA SERA: Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Dybala, Soulé; Malen.

IL ROMANISTA: Svilar; Ghilardi, Mancini, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Rensch; Soulé, Dybala; Malen.