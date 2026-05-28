Stadio della Roma, un altro ricorso dei comitati per il no

I comitati contrari allo stadio della Roma provano di nuovo a fermare il nuovo impianto previsto sulla collina di Pietralata. E dopo aver perso al Consiglio di Stato

l'ennesimo braccio di ferro con i legali della Roma e del Comune sulla questione degli alberi, non più di una settimana fa, questa volta puntano a contestare la delibera di conferma del pubblico interesse votata dall'Assemblea capitolina e il procedimento di verifica di assoggettabilità del progetto alla valutazione ambientale strategica.

Questa volta i comitati hanno presentato un atto di 56 pagine contestando tutti i singoli punti con cui l'assemblea capitolina ha detto sì all'opera, confermandone

politicamente il pubblico interesse. In altre parole il tentativo è quello di bloccare l'iter del nuovo stadio cercando di dimostrare che il progetto di fattibilità tecnico-economica presentato dalla Roma non corrisponde a quanto richiesto dalla stessa aula. [...]

(La Repubblica)