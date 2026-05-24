Sammarco e la trappola anti-Roma

La trappola anti-Roma è pronta, per stasera, quando calerà il sipario sul calcio che conta di più dopo sette anni consecutivi: Sammarco è ai saluti, il ds Sogliano (che stasera tornerà in panchina, dopo due turni di squalifica) potrebbe terminare qui il secondo mandato all'Hellas e soltanto 47 anni fa il Verona ha fatto peggio di questo campionato. [...] Capitolo formazione: in mezzo al campo, per ovviare alla squalifica di Gagliardini, giocherà uno tra Lovric e Al-Musrati. A sinistra Frese o Bradaric, difesa con Valentini oppure Bella-Kotchap. [...]

(Corsport)