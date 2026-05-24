Roma-Juve, il classico vale la coppa

La Roma per il bis dopo lo scudetto, la Juventus per il tris dopo la Supercoppa e la Coppa di Lega. Già, sono sempre e soltanto loro ad alzare i trofei nell'universo femminile. [...] Rossettini vuole chiudere la stagione con il botto: «La rivalsa è un sentimento naturale. Non ci sarebbe stato lo scudetto senza le finali perse, che ritengo siano stati momenti fondamentali nel nostro percorso. Il percorso è stato Incredibile». Giugliano guiderà la Roma, mentre Bonansea la Juventus. Dentro anche Viens e Haavi, all'ultimo giro di giostra. Tra le titolari ci saranno Capeta e Dragoni. La baby prodigio rientrerà a Barcellona per la fine del prestito, ma la Roma sta provando a trattenerla in giallorosso. [...]

(Corsport)