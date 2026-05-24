Roma, chiudere il cerchio. Gasp: "Il traguardo un salto di qualità in ogni settore"

Duemilaseicentotrentasei giorni, così lunghi pure da scrivere figurarsi da vivere, da sopportare, da aspettare. La Roma manca dalla Champions League dal 6 marzo 2019, ottavo di finale contro il Porto: il cerchio, tutt'altro che magico, può chiudersi stasera a Verona. [...] Sarebbe la prima volta con i Friedkin come proprietari del club: non a caso oggi il vicepresidente Ryan sarà a Verona vicino alla squadra. Lui e papà Dan fin qui hanno speso un miliardo di euro senza aver mai visto l'effetto che fa, una partita di Champions all'Olimpico. Loro che pure hanno sfiorato il traguardo altre due volte: la finale di Europa League persa ai rigori (e sì che vincendola sarebbe stata Champions) e un anno fa, quando però la Juventus sistemò i conti a 17' dalla fine. Lì dove non sono riusciti José Mourinho e Claudio Ranieri, oggi ci prova e ci crede Gian Piero Gasperini. [...] Gasperini ieri in sala stampa era un mix di eccitazione e di prudenza, ovvia prudenza: «Non fatemi fare i bilanci ora, cominceremo a farli dopo la partita». Ha ragione lui. L'ha avuta vincendo la battaglia interna con Ranieri: dal giorno dell'addio dell'ex senior advisor la Roma ha solo vinto. Casuale? Chissà. Casuale non è il cambio di passo in termini offensivi da quando è arrivato Malen: con lui 1,94 gol di media a partita, senza 1,2. [...] Oggi a Verona l'olandese giocherà ancora vicino a Dybala, che in settimana rinnoverà il contratto riducendosi di due terzi l'attuale compenso, e pure con Soulé: tridente pesante dall'inizio per scardinare il Verona. [...] Domani, al rientro a Roma, tra allenatore e proprietà si parlerà di cessioni, di acquisti e di nuovo ds, con D'Amico in pole per sostituire Massara. E con una Champions in tasca sarebbero sorrisi, per non essere arrivati a contare fino a 2.637.

(Corsera)